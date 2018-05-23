Роскачество выявило нарушения в 37% сливочного масла

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Роскачество провело исследование продаваемого в России сливочного масла. Нарушения требований законодательства выявлены в 37% продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роскачество выявило нарушения в 37% сливочного масла
  • © pixabay.com

В рамках веерного исследования Роскачество изучило сливочное масло 72,5 % жирности по 23 показателям качества и безопасности. Было исследовано масло 82 торговых марок, совокупная доля которых на рынке составляет более 70%.

В результате было установлено, что большая часть продукции на российском рынке безопасная и качественная. 

«В частности, 23% исследованных товаров смогут претендовать на получение российского Знака качества. Нарушения же обязательных требований законодательства были обнаружены в 37% исследованного сливочного масла», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что нарушения касались подмены молочного жира растительным, занижения жирности, наличия бактерий и микробиологической порчи, содержания консервантов и антибиотиков, а также недостоверной маркировки по массе нетто. 

Ранее в Роспотребнадзоре подвели итоги лабораторных исследований молочной продукции

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