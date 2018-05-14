В Роспотребнадзоре подвели итоги лабораторных исследований молочной продукции

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В Роспотребнадзоре подвели итоги лабораторных исследований пищевой молочной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исследования касались творога 9%, питьевого молока 3,2% и сливочного масла 72,5% жирности.

В исследованиях приняли участие образцы продукции около 250 российских брендов.

«Фальсификация немолочными жирами выявлена в 8 пробах молока из 90 отобранных, в 6 пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает 8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что подавляющее большинство проб сливочного масла соответствуют всем обязательным требованиям (53 из 82 отобранных).

Ранее газета «Известия» передавала, что Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для производителей по добровольной маркировке продуктов питания. 

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