Роспотребнадзор заявил о значительном улучшении качества хлебобулочных изделий за пять лет
Как отметили в ведомстве, контроль за качеством хлеба ведётся в постоянном режиме. По результатам анализов, доля продукции, не соответствующей показателям безопасности, сократилась.
Например, в первом квартале 2018 года исследовано более 21 тыс. проб по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям, передаёт ФАН. Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил лишь 0,1%, а плесень, дрожжи и патогенные микроорганизмы найдены менее чем в 2% образцах.
Также за первые три месяца этого года нарушения в показателях влажности, кислотности и состоянии мякиша были обнаружены в 0,8% исследуемых проб.
«Вся продукция, не соответствующая требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям изъята из оборота», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведёт тайные контрольные закупки в продуктовых магазинах Удмуртии.