Роспотребнадзор заявил о значительном улучшении качества хлебобулочных изделий за пять лет

Качество хлебобулочных изделий, производимых в России, значительно улучшилось за последние пять лет. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, контроль за качеством хлеба ведётся в постоянном режиме. По результатам анализов, доля продукции, не соответствующей показателям безопасности, сократилась.

Например, в первом квартале 2018 года исследовано более 21 тыс. проб по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям, передаёт ФАН. Доля проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил лишь 0,1%, а плесень, дрожжи и патогенные микроорганизмы найдены менее чем в 2% образцах.

Также за первые три месяца этого года нарушения в показателях влажности, кислотности и состоянии мякиша были обнаружены в 0,8% исследуемых проб.

«Вся продукция, не соответствующая требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям изъята из оборота», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проведёт тайные контрольные закупки в продуктовых магазинах Удмуртии.