Роспотребнадзор проведёт тайные контрольные закупки в продуктовых магазинах Удмуртии

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Сотрудники Роспотребнадзора проведут контрольные закупки в продуктовых магазинах Удмуртии, пишет интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Инспекторы будут приходить в торговые точки под видом обычных покупателей, приобретать продукты и вместе с копиями документов отправлять их на исследование.

«Роспотребнадзор получил право проводить тайные контрольные закупки товаров (работ и услуг) в рознице — соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным», — уточняется в сообщении.

В случае нарушений проверяющие заявят об этом представителю юридического лица (ИП) сразу после завершения контрольной закупки.

Ранее m24 сообщало, что в московских магазинах пройдут проверки на контрафактный алкоголь.

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