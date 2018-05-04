Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в связи с жарой

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам в период жары не есть жирную пищу и пить большое количество жидкости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как передаёт агентство городских новостей «Москва», в ведомстве заявили, что потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с этим организму летом нужна менее калорийная пища. Россиянам порекомендовали свести к минимуму потребление мяса, а также исключить приёмы пищи в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер.

«В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также порекомендовали для соблюдения питьевого режима выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. При этом не рекомендуется резко увеличивать объём потребления воды людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

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