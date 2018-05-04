Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в связи с жарой

Короткая ссылка
Роспотребнадзор порекомендовал россиянам в период жары не есть жирную пищу и пить большое количество жидкости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в связи с жарой
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как передаёт агентство городских новостей «Москва», в ведомстве заявили, что потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с этим организму летом нужна менее калорийная пища. Россиянам порекомендовали свести к минимуму потребление мяса, а также исключить приёмы пищи в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. 

«В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков», — отметили в Роспотребнадзоре. 

В ведомстве также порекомендовали для соблюдения питьевого режима выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. При этом не рекомендуется резко увеличивать объём потребления воды людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Ранее, как сообщало RIA56, управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказало, как правильно готовиться к пикнику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных