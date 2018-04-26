Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыка
«Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует совершать покупку в стационарных местах торговли и обращать внимание на сопроводительную документацию.
«При покупке охлаждённого мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах», — отмечают в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре рекомендовали внимательно изучить маркировку при покупке замаринованного шашлыка — найти в составе консерванты и определить срок годности.
Полный список рекомендаций по выбору шашлыка — на сайте ведомства.
В прошлом году, по данным Росстата, стоимость продуктового набора для шашлыка на четырёх человек составила 1,9 тыс. рублей.