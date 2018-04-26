В преддверии майских праздников Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

«Роспотребнадзор не рекомендует покупать мясо (и другие продукты) в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует совершать покупку в стационарных местах торговли и обращать внимание на сопроводительную документацию.

«При покупке охлаждённого мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах», — отмечают в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали внимательно изучить маркировку при покупке замаринованного шашлыка — найти в составе консерванты и определить срок годности.

Полный список рекомендаций по выбору шашлыка — на сайте ведомства.

В прошлом году, по данным Росстата, стоимость продуктового набора для шашлыка на четырёх человек составила 1,9 тыс. рублей.