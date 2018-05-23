Эксперт прокомментировала исследование Роскачества о сливочном масле

Эксперт по продуктам питания, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News прокомментировала исследование Роскачества, согласно которому нарушения требований законодательства выявлены в 37% продукции.

«Роскачество — хорошая лаборатория, провела тяжёлый анализ, выяснила, что на прилавках присутствует 15-18% выбракованных товаров, связанные между собой по определению фальсификации», — заявила Циренина.

По её словам, в России пока что действуют довольно размытые критерии определения количества добавок в продукте, так как нигде законодательно не прописано, сколько допустимо использовать пальмового масла.

Ранее ФАН сообщало, что Роскачество рассказало об исследовании сметаны 20%-ной жирности на отечественном рынке.