Эксперт прокомментировала исследование Роскачества о сливочном масле
«Роскачество — хорошая лаборатория, провела тяжёлый анализ, выяснила, что на прилавках присутствует 15-18% выбракованных товаров, связанные между собой по определению фальсификации», — заявила Циренина.
По её словам, в России пока что действуют довольно размытые критерии определения количества добавок в продукте, так как нигде законодательно не прописано, сколько допустимо использовать пальмового масла.
Ранее ФАН сообщало, что Роскачество рассказало об исследовании сметаны 20%-ной жирности на отечественном рынке.