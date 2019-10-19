Путин поручил оказать помощь в связи с ЧП на дамбе в Красноярском крае
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Песков отметил, что свои доклады об обрушении дамбы представили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.
«Президент поручил принять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населённые пункты», — указал пресс-секретарь главы России.
19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
В результате ЧП погибли 15 человек, ещё 13 пропали без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Согласно имеющимся данным, обрушившаяся дамба нигде официально не зарегистрирована, а построенные в районе данного гидротехнического сооружения дома возводились с нарушениями.
Подробнее о происшествии — в материале RT.