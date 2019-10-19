Путин поручил оказать помощь в связи с ЧП на дамбе в Красноярском крае

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ЧП на дамбе в Красноярском крае и поручил оказать помощь в связи с произошедшим.
Путин поручил оказать помощь в связи с ЧП на дамбе в Красноярском крае
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что свои доклады об обрушении дамбы представили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Президент поручил принять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населённые пункты», — указал пресс-секретарь главы России.

19 октября в 02:00 мск в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. 

В результате ЧП погибли 15 человек, ещё 13 пропали без вести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Согласно имеющимся данным, обрушившаяся дамба нигде официально не зарегистрирована, а построенные в районе данного гидротехнического сооружения дома возводились с нарушениями.

Подробнее о происшествии — в материале RT.

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