Путин поручил оказать помощь в связи с ЧП на дамбе в Красноярском крае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин был проинформирован о ЧП на дамбе в Красноярском крае и поручил оказать помощь в связи с произошедшим.

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РИА Новости