Суд утвердил приговор осуждённому на 11 лет колонии экс-главе Коми

Мосгорсуд признал законным 11-летний срок в колонии для экс-главы Коми Вячеслава Гайзера за хищения и отмывание денег.

«Решение оставить без изменения», — цитирует судью РИА Новости.

Изначально сторона обвинения требовала приговорить экс-главу Коми к 21 году колонии и штрафу в размере 500 млн рублей, однако Замоскворецкий суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей.

В начале 2017 года СК завершил следственные действия в отношении Гайзера.

В мае 2018 года финансист Демьян Москвин получил шесть лет колонии в рамках данного дела.