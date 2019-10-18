Суд утвердил приговор осуждённому на 11 лет колонии экс-главе Коми
- РИА Новости
«Решение оставить без изменения», — цитирует судью РИА Новости.
Изначально сторона обвинения требовала приговорить экс-главу Коми к 21 году колонии и штрафу в размере 500 млн рублей, однако Замоскворецкий суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей.
В начале 2017 года СК завершил следственные действия в отношении Гайзера.
В мае 2018 года финансист Демьян Москвин получил шесть лет колонии в рамках данного дела.