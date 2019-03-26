Обвинение просит 21 год колонии для бывшего губернатора Коми Гайзера

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Прокуратура просит Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году лишения свободы и отбыванию наказания в колонии строгого режима по обвинению в коррупции.
Обвинение просит 21 год колонии для бывшего губернатора Коми Гайзера
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на пять лет», — уточнил прокурор.

В январе 2017 года сообщалось, что СК России завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми. 

Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве, организации преступной группы, взяточничестве и отмывании денег.

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