Фигурант дела Гайзера погиб в результате ДТП в Новороссийске
- РИА Новости
«Вчера мне сообщил инспектор ДПС, что Алексей Соколов около 20 часов вечера погиб в ДТП. Он ехал на скутере, в этот момент на встречную полосу выехал автомобиль Infinity, который его сбил», — заявила Дубовая.
Она добавила, что следователь, ведущий дело о ДТП, отказался предоставлять материалы адвокату погибшего.
Отмечается, что, по данным гособвинения, Соколов руководил компанией «Комплексное управление проектами».
Ранее суд приговорил к шести годам колонии строгого режима другого фигуранта дела Гайзера — финансиста Демьяна Москвина.
В ноябре 2017 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова и ряда других фигурантов.