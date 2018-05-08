Фигурант дела Гайзера погиб в результате ДТП в Новороссийске

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В Новороссийске в результате ДТП погиб один из обвиняемых по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера — Алексей Соколов. Об этом заявила руководитель коллегии адвокатов, сотрудник которой представляет интересы Соколова, Лидия Дубовая.
Фигурант дела Гайзера погиб в результате ДТП в Новороссийске
  • РИА Новости

«Вчера мне сообщил инспектор ДПС, что Алексей Соколов около 20 часов вечера погиб в ДТП. Он ехал на скутере, в этот момент на встречную полосу выехал автомобиль Infinity, который его сбил», — заявила Дубовая.

Она добавила, что следователь, ведущий дело о ДТП, отказался предоставлять материалы адвокату погибшего.

Отмечается, что, по данным гособвинения, Соколов руководил компанией «Комплексное управление проектами». 

Ранее суд приговорил к шести годам колонии строгого режима другого фигуранта дела Гайзера — финансиста Демьяна Москвина.

В ноябре 2017 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова и ряда других фигурантов.

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