Суд приговорил к шести годам колонии строгого режима фигуранта дела Гайзера

Финансист Демьян Москвин, являющийся соучастником бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, приговорён судом к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Москвина признали виновным в участии в преступном сообществе, в мошенничестве и отмывании денежных средств.

В СК сообщили, что в ходе следствия он дал показания по обстоятельствам совершённых преступлений, в том числе изобличающие его соучастников.

С фигурантом было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

«Следствием и судом установлено, что Москвин являлся участником преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми под руководством Вячеслава Гайзера, Владимира Торлопова, Александра Зарубина, Алексея Чернова и Валерия Веселова», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, Москвин, находясь в Москве, управлял финансовыми потоками преступного сообщества, находившимися в офшорах.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера.

Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и организации преступной группы.