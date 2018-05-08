Суд приговорил к шести годам колонии строгого режима фигуранта дела Гайзера
- РИА Новости
Москвина признали виновным в участии в преступном сообществе, в мошенничестве и отмывании денежных средств.
В СК сообщили, что в ходе следствия он дал показания по обстоятельствам совершённых преступлений, в том числе изобличающие его соучастников.
С фигурантом было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
«Следствием и судом установлено, что Москвин являлся участником преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми под руководством Вячеслава Гайзера, Владимира Торлопова, Александра Зарубина, Алексея Чернова и Валерия Веселова», — заявили в ведомстве.
По данным следствия, Москвин, находясь в Москве, управлял финансовыми потоками преступного сообщества, находившимися в офшорах.
В ноябре 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гайзера.
Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и организации преступной группы.