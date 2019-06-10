Адвокат экс-главы Коми заявила о намерении обжаловать его приговор

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Адвокат Дарья Евменина, представляющая интересы бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, заявила, что намерена обжаловать вынесенный её подзащитному приговор.
Адвокат экс-главы Коми заявила о намерении обжаловать его приговор
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем обжаловать», — сказала она.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и в коррупции. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 160 млн рублей.

Ранее прокуратура попросила суд приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и назначить штраф в размере 500 млн рублей.

В январе 2017 года Следственный комитет завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми. 

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