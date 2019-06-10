Адвокат экс-главы Коми заявила о намерении обжаловать его приговор

Адвокат Дарья Евменина, представляющая интересы бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, заявила, что намерена обжаловать вынесенный её подзащитному приговор.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем обжаловать», — сказала она.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и в коррупции. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 160 млн рублей.

Ранее прокуратура попросила суд приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и назначить штраф в размере 500 млн рублей.

В январе 2017 года Следственный комитет завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми.