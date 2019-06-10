Экс-главу Коми приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и в коррупции, информирует Интерфакс.

«По совокупности преступлений... назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в приговоре.

Ему также был назначен штраф в размере 160 млн рублей.

Ранее прокуратура попросила суд приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и назначить штраф в размере 500 млн рублей.

В мае суд приговорил к шести годам колонии строгого режима финансиста Демьяна Москвина в рамках дела Гайзера.

В январе 2017 года Следственный комитет завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми.