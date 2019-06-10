Экс-главу Коми приговорили к 11 годам колонии строгого режима
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- РИА Новости
«По совокупности преступлений... назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в приговоре.
Ему также был назначен штраф в размере 160 млн рублей.
Ранее прокуратура попросила суд приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и назначить штраф в размере 500 млн рублей.
В мае суд приговорил к шести годам колонии строгого режима финансиста Демьяна Москвина в рамках дела Гайзера.
В январе 2017 года Следственный комитет завершил следственные действия в отношении экс-главы Коми.