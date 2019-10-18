Четырёх арестантов «Матросской Тишины» госпитализировали с опьянением

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Четыре человека госпитализированы с признаками алкогольного опьянения из следственного изолятора «Матросская Тишина» (СИЗО-1) города Москвы.
Четырёх арестантов «Матросской Тишины» госпитализировали с опьянением
  • РИА Новости

«Вчера в СИЗО-1 во время проверки были выявлены четверо арестованных с признаками опьянения», — приводит Интерфакс слова представителя столичного управления ФСИН Сергея Цыганкова.

Он отметил, что медработники для более качественного обследования и оказания помощи решили «направить их в одну из городских больниц».

По факту инцидента назначена служебная проверка.

В апреле СК заявлял об отравлении наркотическими веществами четверых арестованных в «Матросской Тишине». 

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