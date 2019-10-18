Четырёх арестантов «Матросской Тишины» госпитализировали с опьянением
- РИА Новости
«Вчера в СИЗО-1 во время проверки были выявлены четверо арестованных с признаками опьянения», — приводит Интерфакс слова представителя столичного управления ФСИН Сергея Цыганкова.
Он отметил, что медработники для более качественного обследования и оказания помощи решили «направить их в одну из городских больниц».
По факту инцидента назначена служебная проверка.
В апреле СК заявлял об отравлении наркотическими веществами четверых арестованных в «Матросской Тишине».