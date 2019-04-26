В СК уточнили число отравившихся в «Матросской Тишине» арестантов
- РИА Новости
«По данным следствия, в период с 22 по 24 апреля на территории одного из следственных изоляторов на востоке Москвы осуществлён сбыт наркотических средств лицам, содержащимся под стражей», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.
При этом, как уточняется, четверо заключённых «получили острое наркотическое отравление», один из них впоследствии скончался в следственном изоляторе.
«Трое пострадавших были госпитализированы», — заключили в СК.
Ранее в УФСИН России по Москве сообщили, что трое заключённых «Матросской Тишины» отравились неизвестным веществом.
По факту отравления возбудили уголовное дело по трём статьям.