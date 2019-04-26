СИЗО Москвы обыщут после отравления арестантов «неизвестным веществом»

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что внеплановые проверки и обыски пройдут во всех московских следственных изоляторах после того, как трое арестантов «Матросской Тишины» отравились «неизвестным веществом».

«В связи с инцидентом, связанным с отравлением неизвестным веществом трёх содержащихся в СИЗО №1 обвиняемых... во всех следственных изоляторах региона с сегодняшнего дня будут проводиться внеплановые проверки всех помещений на наличие запрещённых предметов», — приводит РИА Новости сообщение ФСИН.

Ранее в управлении ФСИН России по городу Москве заявили, что три арестанта, содержащиеся в СИЗО «Матросская Тишина», отравились неизвестным веществом, один из них скончался.