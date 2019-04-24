В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»

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В управлении ФСИН России по городу Москве заявили, что три арестанта, содержащиеся в СИЗО «Матросская Тишина», отравились неизвестным веществом, один из них скончался.
В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН России по Москве, ЧП произошло в ночь с 23 на 24 апреля.

«Были обнаружены трое обвиняемых, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков.

Ещё два человека, по его словам, были госпитализированы.

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