В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН России по Москве, ЧП произошло в ночь с 23 на 24 апреля.
«Были обнаружены трое обвиняемых, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение, третьего спасти не удалось», — пояснили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков.
Ещё два человека, по его словам, были госпитализированы.