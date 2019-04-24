В «Матросской Тишине» от передозировки наркотиков скончались двое заключённых
- РИА Новости
Ещё два человека, по его словам, отравились, в настоящее время они находятся в реанимации.
«Умерших двое, и двое в реанимации в тяжёлом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно смочив им ткань», — цитирует Максименко Интерфакс.
По его словам, все обстоятельства ЧП будут установлены в ходе служебной проверки.
В феврале Максименко заявил, что во ФСИН намерены организовать в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, которые ожидают освобождения по состоянию здоровья.