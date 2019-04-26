По факту отравления в «Матросской Тишине» возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по трём статьям по факту отравления «неизвестным веществом» троих арестантов, содержащихся в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дело заведено по материалам прокуратуры после проверки по признакам халатности, злоупотребления полномочиями и незаконного оборота наркотиков.

«Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении неустановленными лицами ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия, халатность и незаконный сбыт неустановленными лицами наркотического средства в следственном изоляторе», — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефёдова.

Ранее в ФСИН сообщили о начале внеплановых проверок во всех московских следственных изоляторах.

ЧП в СИЗО «Матросская Тишина» произошло в ночь с 23 на 24 апреля. Трое обвиняемых были госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом. Один из них скончался в больнице.