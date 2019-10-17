Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, передаёт РИА Новости.

Такое заявление премьер сделал во время рассмотрения российским правительством законопроекта об уведомлении граждан о возникающих у них правах на получение социальной поддержки.

«Мы очень часто любим заимствовать иностранные термины в виде кальки. Proactive — на самом деле это всего-навсего предварительный формат. Давайте-ка мы не будем русский язык засорять ненужными словами», — сказал Медведев, отметив необходимость такого «проактивного», или предварительного, формата взаимодействия людей с государством.

По его словам, несмотря на то, что более 40 млн россиян пользуются социальной поддержкой, многие не знают об имеющихся у них правах на льготы.

В связи с этим необходимо создать персонифицированную систему информирования граждан.

Медведев отметил, что требуется доработать государственную систему социального обеспечения, разработать 12 суперсервисов по самым ключевым направлениям для предоставления людям комплекса услуг при минимальном участии и создать единый контакт-центр.

«Большинство документов должны готовиться автоматически. Например, при рождении ребёнка специальный сервис будет информировать родителей о положенных льготах», — уточнил премьер.

Ранее в России расширили список приоритетных отраслей по программе льготного кредитования МСП для упрощения доступа к финансовым ресурсам.

В сентябре в Мособлдуме обсудили социальную поддержку семей, в том числе дополнительные льготы для многодетных, к примеру, по транспортному налогу.

По итогам круглого стола было принято решение создать рабочую группу для решения вопросов исполнения законодательства о предоставлении льгот семьям.