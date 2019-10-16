В России расширили список приоритетных отраслей по программе льготного кредитования МСП

Минэкономразвития расширило список приоритетных отраслей по программе льготного кредитования МСП, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

В общей сложности в программе задействовано 90 кредитных организаций. Как предполагается, расширение перечня упростит доступ к финансовым ресурсам, необходимым малому и среднему предпринимательству.

«В прошлом году кредиты по льготной ставке выдавали только 15 крупных банков, а в этом году в программу смогли включиться некрупные региональные банки, в том числе с базовой лицензией. Все они имеют опыт кредитования МСП», — заявил глава ведомства Максим Орешкин.

Субсидии уполномоченным банкам будут зависеть от категории заёмщиков. Размер минимального кредита снизили с 3 млн до 500 тыс. рублей. Максимальный кредит на пополнение оборотных средств вырос со 100 млн до 500 млн на срок до трёх лет, на инвестиционные цели — до 2 млрд рублей на срок до десяти лет.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей.