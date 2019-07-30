В Подмосковье рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей

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В Московской области рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей. Региональное Министерство инвестиций и инноваций объявило старт конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Подмосковье рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей
  • ©pixabay.com

Заявки принимаются с 1 по 30 августа.

Как пояснил зампред подмосковного правительства Вадим Хромов, частичную компенсацию затрат сможет получить малый и средний бизнес, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории региона в следующих сферах: социальное обслуживание населения, услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодёжных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров.

Среди других сфер — производство и (или) реализация медицинской техники, обеспечение культурно-просветительской деятельности, предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к таким услугам, ремесленничество.

По словам Хромова, социальные предприниматели могут компенсировать до 85% на аренду помещений, коммунальные услуги, ремонт помещений, обучение и повышение квалификации сотрудников, медицинское обслуживание и специальное питание детей в яслях.

Объём финподдержки в рамках конкурса — 100 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Корпорация МСП представила меры поддержки новгородским предпринимателям.

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