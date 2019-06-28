Корпорация МСП представила меры поддержки новгородским предпринимателям

Делегация АО «Корпорация МСП» посетила Новгородскую область с рабочим визитом и приняла участие во Всероссийском форуме предпринимателей — съезде лидеров «Опоры России», сообщает «Газета.Ru».

Основные темы — повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринимательства, поддержка сельхозпроизводителей, развитие экспортного потенциала.

Корпорация МСП ведёт активное взаимодействие с регионом. В частности, по состоянию на конец июня 2019 года участники Национальной гарантийной системы предоставили областному бизнесу поддержку в рамках 205 сделок на общую сумму 763 млн рублей. Это позволило привлечь консолидированный объём финподдержки в размере 2213,2 млн рублей по процентным ставкам на два-три пункта ниже рыночных.

Также стало известно, что около 100 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Москве передано малому предпринимательству по итогам аукционов за право специальной аренды, реализуемых с 2017 года. Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

«Всего за неполные три года в торговых процедурах приняли участие более 4,6 тыс. коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в бюджет Москвы с начала года поступило более 55 млрд рублей от малого бизнеса.