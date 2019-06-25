В бюджет Москвы с начала года поступило более 55 млрд рублей от малого бизнеса

Короткая ссылка
Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал о поступлениях в столичный бюджет от малого бизнеса. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В бюджет Москвы с начала года поступило более 55 млрд рублей от малого бизнеса
  • РИА Новости

«Поступления в бюджет Москвы от упрощённой системы налогообложения в первые пять месяцев 2019 года составили 55,7 млрд рублей, увеличившись на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил он.

По его словам, растут поступления в бюджет и от МСП в целом.

Как отметил Ефимов, за указанный период количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3,9%, до 332 тыс. человек.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ивановской области рассказали о закупках крупнейших заказчиков у регионального бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить