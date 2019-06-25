В бюджет Москвы с начала года поступило более 55 млрд рублей от малого бизнеса

Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал о поступлениях в столичный бюджет от малого бизнеса. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Поступления в бюджет Москвы от упрощённой системы налогообложения в первые пять месяцев 2019 года составили 55,7 млрд рублей, увеличившись на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил он.

По его словам, растут поступления в бюджет и от МСП в целом.

Как отметил Ефимов, за указанный период количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 3,9%, до 332 тыс. человек.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Ивановской области рассказали о закупках крупнейших заказчиков у регионального бизнеса.