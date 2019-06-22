В Ивановской области рассказали о закупках крупнейших заказчиков у регионального бизнеса

Во время выездной сессии в Ивановской области представители «Корпорации «МСП» провели круглый стол для региональных предпринимателей, посвящённый участию в закупках крупнейших заказчиков. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как заявила глава дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП «Корпорации «МСП» Наталья Власова, за 2016 — 2019 годы общий объём договоров крупнейших заказчиков с субъектами малого и среднего бизнеса, зарегистрированными на территории региона, достиг 27,73 млрд рублей.

Из них в 2018 году — 15,33 млрд рублей. Это в 2,6 раза превышает показатель 2017 года.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о росте деловой активности малого бизнеса в Удмуртии.