В Ивановской области рассказали о закупках крупнейших заказчиков у регионального бизнеса
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Как заявила глава дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП «Корпорации «МСП» Наталья Власова, за 2016 — 2019 годы общий объём договоров крупнейших заказчиков с субъектами малого и среднего бизнеса, зарегистрированными на территории региона, достиг 27,73 млрд рублей.
Из них в 2018 году — 15,33 млрд рублей. Это в 2,6 раза превышает показатель 2017 года.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о росте деловой активности малого бизнеса в Удмуртии.