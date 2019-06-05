В Удмуртии рассказали о росте деловой активности малого бизнеса

Индекс деловой активности малого и среднего предпринимательства в Удмуртии вырос на семь пунктов, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Оценивая изменения бизнес-стратегий малого и среднего бизнеса по итогам первого квартала 2019 года, мы видим более оптимистичный настрой и оживление инвестиционной активности», — заявил первый зампред республиканского правительства Александр Свинин.

Индекс RSBI в отчётный период показал рост с 48,8 до 55,8 пункта.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в нулевой день Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «Малый бизнес в городской экономике».