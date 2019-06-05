В Удмуртии рассказали о росте деловой активности малого бизнеса

Короткая ссылка
Индекс деловой активности малого и среднего предпринимательства в Удмуртии вырос на семь пунктов, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
В Удмуртии рассказали о росте деловой активности малого бизнеса
  • © Wikimedia commons

«Оценивая изменения бизнес-стратегий малого и среднего бизнеса по итогам первого квартала 2019 года, мы видим более оптимистичный настрой и оживление инвестиционной активности», — заявил первый зампред республиканского правительства Александр Свинин.

Индекс RSBI в отчётный период показал рост с 48,8 до 55,8 пункта.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в нулевой день Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «Малый бизнес в городской экономике».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить