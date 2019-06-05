На ПМЭФ состоялась сессия «Малый бизнес в городской экономике»

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В нулевой день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась сессия «Малый бизнес в городской экономике», сообщает «Газета.Ru».
На ПМЭФ состоялась сессия «Малый бизнес в городской экономике»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Организатор мероприятия — АО «Корпорация МСП».

Как заявил глава корпорации Александр Браверман, для развития малого предпринимательства и в целом городов важным шагом является объединение мер господдержки.

«Более 3,8 млн предпринимателей заходили на портал бизнес-навигатора МСП, 1,8 млн зарегистрировались. Использование сервисов портала привело к конкретным результатам. По данным ФНС, 482 тыс. субъектов МСП предпринимателей, воспользовавшихся порталом, показали за два года рост выручки и/или численности», — отметил он.

По его словам, портал будет модернизирован — там отобразят реестр проверок, который ведёт Генеральная прокуратура. Ресурс также планируется объединить с государственной информационной системой промышленности.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Крым планирует представить 30 проектов на ПМЭФ.

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