Диетолог рассказала о полезных свойствах орехов

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологиии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала RT о полезных свойствах орехов.

В Роспотребнадзоре заявили, что в число самых полезных видов орехов входят кешью, лесной орех, грецкий орех, арахис, кедровые орешки и миндаль. В ведомстве рекомендуют употреблять их один-два раза в неделю небольшими порциями — около 35 г.

«Орехи — это источник в первую очередь жира. Полиненасыщенные жирные кислоты в орехах специфические, они полезные в хорошем соотношении. Эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота — то, что сейчас выделено в виде Омеги-3 и дополнительно как препарат применяется. Врачи рекомендуют его многим с целью профилактики атеросклероза и его осложнений», — рассказала специалист.

Она отметила, что в орехах эти кислоты существуют и они полезны, но при этом диетолог пояснила, что калорийность орехов довольно высока.

«Мы рекомендуем обычно не больше четырёх — шести ядрышек орехов, они могут быть различными, но в целом не должно быть больше, не нужно их есть каждый день. Два-три раза в неделю этого количества достаточно», — добавила Григорьян.

По словам эксперта, не стоит забывать, что у людей очень часто встречается аллергическая реакция на орехи, особенно у тех потребителей, кто уже страдает аллергией на цветение трав и деревьев.

Ранее в Роспотребнадзоре также отметили, что, согласно некоторым исследованиям, у тех, кто регулярно употребляет орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также уменьшается концентрация холестерина в крови.