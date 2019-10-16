Четыре человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками в Курской области

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей и трёх грузовиков в Курской области.

Об этом сообщает ГУМЧС по региону.

Авария произошла возле населённого пункта Умские Дворы Фатежского района.

«В результате ДТП пострадали четыре человека. С травмами различной степени тяжести они были направлены в Фатежскую ЦРБ», — указывается в заявлении.

Уточняется, что двое мужчин после осмотра были отпущены домой, ещё двое — госпитализированы.

Ранее в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Калугой погибли четыре человека.

9 сентября издание Newinform сообщало, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.