Четыре человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками в Курской области

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По меньшей мере четыре человека пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей и трёх грузовиков в Курской области.
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками в Курской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГУМЧС по региону.

Авария произошла возле населённого пункта Умские Дворы Фатежского района.

«В результате ДТП пострадали четыре человека. С травмами различной степени тяжести они были направлены в Фатежскую ЦРБ», — указывается в заявлении.

Уточняется, что двое мужчин после осмотра были отпущены домой, ещё двое — госпитализированы.

Ранее в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Калугой погибли четыре человека.

9 сентября издание Newinform сообщало, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.

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