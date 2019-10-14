В Бурятии два человека погибли при наезде машины на остановку
- РИА Новости
«Мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла в приёмном покое», — заявили в ведомстве.
По данным Минздрава, водителя автомобиля госпитализировали.
Как уточнили в МВД Бурятии, погибшие — люди, которые находились на остановке.
Сотрудники ГИБДД на месте ДТП выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.