В Бурятии два человека погибли при наезде машины на остановку

В Бурятии в результате наезда автомобиля на автобусную остановку погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии.

РИА Новости

«Мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла в приёмном покое», — заявили в ведомстве. По данным Минздрава, водителя автомобиля госпитализировали. Как уточнили в МВД Бурятии, погибшие — люди, которые находились на остановке. Сотрудники ГИБДД на месте ДТП выясняют обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.