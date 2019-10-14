В Бурятии два человека погибли при наезде машины на остановку

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В Бурятии в результате наезда автомобиля на автобусную остановку погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии. 
В Бурятии два человека погибли при наезде машины на остановку
  • РИА Новости

«Мужчина скончался на месте происшествия, женщина умерла в приёмном покое», — заявили в ведомстве.

По данным Минздрава, водителя автомобиля госпитализировали.

Как уточнили в МВД Бурятии, погибшие — люди, которые находились на остановке.

Сотрудники ГИБДД на месте ДТП выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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