В Саратове в результате ДТП погибли три человека

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В Саратове легковой автомобиль врезался в столб, в результате ДТП погибли три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по Саратовской области.
В Саратове в результате ДТП погибли три человека
  • РИА Новости

Согласно предварительным данным, водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и врезался в световую опору.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир — мужчина 1978 года рождения — от полученных травм скончался на месте, пассажир — женщина (данные устанавливаются) — от полученных травм скончалась на месте», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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