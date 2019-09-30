В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб один человек, ещё пятеро пострадали
- РИА Новости
По имеющимся данным, 30 сентября в 5:00 на 17-м километре трассы Черноречье — Бреды водитель ГАЗ выехал на встречную полосу при разрешённом выезде и столкнулся с грузовой машиной. Оба транспортных средства опрокинулись.
В автобусе находились пять пассажиров. Один из них скончался, остальные четверо получили травмы.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.