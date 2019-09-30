В ДТП с автобусом в Челябинской области погиб один человек, ещё пятеро пострадали

В Челябинской области произошло ДТП с автобусом. Погиб один человек, ещё пятеро пострадали, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По имеющимся данным, 30 сентября в 5:00 на 17-м километре трассы Черноречье — Бреды водитель ГАЗ выехал на встречную полосу при разрешённом выезде и столкнулся с грузовой машиной. Оба транспортных средства опрокинулись.

В автобусе находились пять пассажиров. Один из них скончался, остальные четверо получили травмы.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила троих пешеходов.