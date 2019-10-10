В ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Калугой погибли четыре человека

На трассе М-3 «Украина» в Калужской области произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса, четыре человека погибли.

«По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека. Трасса на этом участке в хорошем состоянии, отремонтирована, без ухабов», — приводит ТАСС слова главы администрации Бабынинского района Владимира Яничева.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, отъезжая от обочины дороги, чтобы развернуться, допустил столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении.

После этого микроавтобус вылетел в кювет.

Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей.