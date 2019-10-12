Под Петербургом в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В Ленинградской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали семь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГИБДД России.

РИА Новости

«В 10:00 на 119-м километре федеральной автодороги «Кола» водитель 1988 года рождения, управляя грузовой автомашиной Shacman, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «Неман», — заявили в ГИБДД. Отмечается, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и отправили их на амбулаторное лечение. По данным ведомства, автобус ехал в Тихвинский монастырь, в нём находились 24 пассажира. Ранее в Пензенской области грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП. Также Newinform сообщал, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.