Под Петербургом в ДТП с автобусом пострадали семь человек 

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В Ленинградской области в результате ДТП с участием автобуса пострадали семь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГИБДД России. 
Под Петербургом в ДТП с автобусом пострадали семь человек 
  • РИА Новости

«В 10:00 на 119-м километре федеральной автодороги «Кола» водитель 1988 года рождения, управляя грузовой автомашиной Shacman, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом «Неман», — заявили в ГИБДД.

Отмечается, что всем пострадавшим оказали медицинскую помощь и отправили их на амбулаторное лечение.

По данным ведомства, автобус ехал в Тихвинский монастырь, в нём находились 24 пассажира. 

Ранее в Пензенской области грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП.

Также Newinform сообщал, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.

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