Под Пензой грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
По данным ведомства, вечером на 217-м километре трассы Тамбов — Пенза столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек был госпитализирован.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции, они установили на обочине автомобиль с включёнными проблесковыми маячками.
«Водитель автомобиля КамАЗ, следовавшего в попутном направлении, сбил находившихся на проезжей части дороги в процессе оформления материала по ДТП двух сотрудников ОМВД и двух гражданских лиц — участников ДТП», — заявили в МВД.
Из-за произошедшего 38-летний мужчина и 36-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Двух сотрудников МВД госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.