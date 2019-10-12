Под Пензой грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП

В Пензенской области грузовой автомобиль сбил четырёх человек во время оформления другого ДТП, в результате чего два человека погибли и двое пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.

По данным ведомства, вечером на 217-м километре трассы Тамбов — Пенза столкнулись два автомобиля, в результате чего один человек был госпитализирован.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции, они установили на обочине автомобиль с включёнными проблесковыми маячками.

«Водитель автомобиля КамАЗ, следовавшего в попутном направлении, сбил находившихся на проезжей части дороги в процессе оформления материала по ДТП двух сотрудников ОМВД и двух гражданских лиц — участников ДТП», — заявили в МВД.

Из-за произошедшего 38-летний мужчина и 36-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Двух сотрудников МВД госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ДТП под Калугой погибли пять человек.