Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти
«Пострадали десять человек, из них пять погибли», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.
Отмечается, что, по предварительным данным, микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком на 202-м километре трассы М-3 «Украина».
Также уточняется, что трое пострадавших были госпитализированы в Калуге, ещё двух после осмотра врачей разместили в общежитии.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Калужской области погибли четыре человека.