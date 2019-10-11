Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти

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Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области увеличилось до пяти человек.

«Пострадали десять человек, из них пять погибли», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что, по предварительным данным, микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком на 202-м километре трассы М-3 «Украина».

Также уточняется, что трое пострадавших были госпитализированы в Калуге, ещё двух после осмотра врачей разместили в общежитии.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Калужской области погибли четыре человека.

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