В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательную проверку военнослужащих Росгвардии на полиграфе.

Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.

Требование проходить проверку также коснётся граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии России.

«Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения», — говорится в пояснительной записке на сайте нижней палаты парламента.

Проведение таких проверок позволит определить, у кого отсутствуют соответствующие для службы в Росгвардии морально-деловые качества.

Отмечается, что аналогичная проверка военнослужащих, граждан, поступающих на военную службу в органы безопасности, уже показала свою эффективность.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.