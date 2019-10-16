В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
- © Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
Требование проходить проверку также коснётся граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии России.
«Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения», — говорится в пояснительной записке на сайте нижней палаты парламента.
Проведение таких проверок позволит определить, у кого отсутствуют соответствующие для службы в Росгвардии морально-деловые качества.
Отмечается, что аналогичная проверка военнослужащих, граждан, поступающих на военную службу в органы безопасности, уже показала свою эффективность.
Ранее стало известно, что комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.