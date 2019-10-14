Диетолог рассказала, как не набрать вес в осенне-зимний период

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как не набрать вес в осенне-зимний период.

«Потребление вредных продуктов возрастает с уменьшением солнечного света, из-за отсутствия которого у нас ухудшается настроение. Многие ещё называют это сезонной депрессией», — заявила она.

По её словам, для получения витамина D достаточно съесть, например, маленький кусочек печени трески.

Как считает Соломатина, также необходимо употреблять больше ярких продуктов, оставлять в рационе овощи, пусть и несезонные.

Кроме того, диетолог рекомендует (при отсутствии противопоказаний) есть бананы, горький шоколад, орехи в небольшом количестве, хурму, морскую капусту, сухофрукты.

«Ну и, конечно, кисломолочные продукты, в которых есть триптофан — предшественник гормона удовольствия», — сказала она.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред лапши быстрого приготовления.