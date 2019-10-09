В Роскачестве дали рекомендации по покупке рыбы

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать рыбу. Об этом сообщает kp.ru.

По словам экспертов, нужно проверить температуру в холодильнике, где хранится продукция. В случае с замороженной рыбой она не должна быть выше -18 ˚С, в случае с икрой — в пределах -4...-6 ˚С.

Для икры в герметичной таре срок годности составляет около 12 месяцев, для рыбы — от трёх до десяти месяцев, в зависимости от её вида.

По ГОСТу на мороженую рыбу, глазурь равномерно покрывает поверхность и не отстаёт при лёгком постукивании.

Если рыбу замораживали повторно, то у неё могут быть мутные глаза, повреждённые плавники и хвост.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева в беседе с НСН оценила ситуацию в рыбной отрасли.