В Роскачестве дали рекомендации по покупке рыбы
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По словам экспертов, нужно проверить температуру в холодильнике, где хранится продукция. В случае с замороженной рыбой она не должна быть выше -18 ˚С, в случае с икрой — в пределах -4...-6 ˚С.
Для икры в герметичной таре срок годности составляет около 12 месяцев, для рыбы — от трёх до десяти месяцев, в зависимости от её вида.
По ГОСТу на мороженую рыбу, глазурь равномерно покрывает поверхность и не отстаёт при лёгком постукивании.
Если рыбу замораживали повторно, то у неё могут быть мутные глаза, повреждённые плавники и хвост.
Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева в беседе с НСН оценила ситуацию в рыбной отрасли.