В Совфеде оценили ситуацию в рыбной отрасли

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Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева в беседе с НСН оценила ситуацию в рыбной отрасли.
В Совфеде оценили ситуацию в рыбной отрасли
  • РИА Новости

«Одна из сложнейших проблем — доставка рыбопродукции до конечного потребителя, причём продукции, не потерявшей своего качества», — заявила она.

По её словам, необходимо иметь хорошие холодильники, рефрижераторы, специализированные суда.

Как отметила Талабаева, нужно работать по двум направлениям — это точки с хорошими холодильниками и хорошая логистическая система.

Ранее начальник отдела спортивного и любительского рыболовства российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» Анатолий Козырь в беседе с URA.RU прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

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