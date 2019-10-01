В Совфеде оценили ситуацию в рыбной отрасли

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева в беседе с НСН оценила ситуацию в рыбной отрасли.

«Одна из сложнейших проблем — доставка рыбопродукции до конечного потребителя, причём продукции, не потерявшей своего качества», — заявила она.

По её словам, необходимо иметь хорошие холодильники, рефрижераторы, специализированные суда.

Как отметила Талабаева, нужно работать по двум направлениям — это точки с хорошими холодильниками и хорошая логистическая система.

Ранее начальник отдела спортивного и любительского рыболовства российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» Анатолий Козырь в беседе с URA.RU прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.