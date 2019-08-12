Эксперт прокомментировал новые правила любительской рыбалки

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Начальник отдела спортивного и любительского рыболовства российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» Анатолий Козырь в беседе с URA.RU прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.
Эксперт прокомментировал новые правила любительской рыбалки
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, без вводимых ограничений в России «нечего будет ловить».

Он пояснил, что в последние годы ухудшение ситуации с любительской рыбалкой отчётливо заметно на примере водоёмов европейской части России.

В частности, напомнил Козырь, под запрет попадёт рыбалка сетями, за исключением районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ограничения также затронут подводную рыбалку.

«Нельзя стрелять с берега, с причала, только под водой и то — в маске», — отметил он.

Ранее начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков прокомментировал новые правила любительской рыбалки, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

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