В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
По его словам, новые правила должны обобщить уже существующие нормы, касающиеся запрета на использование электроудочек, взрывчатых веществ и жаберных сетей.
«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — пояснил Молоков.
В частности, по его словам, в России запрещено использовать жаберные сети, но новые правила предусматривают возможность их использования при условии маркировки некоторыми категориями рыбаков на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, где «добыча рыбы сетями является основным источником пропитания».
В целом, как отметил представитель Росрыболовства, в каждом регионе данный перечень может сужаться либо расширяться.
Он также заявил, что главным нововведением станет правило о свободной и бесплатной рыбалке во всех водоёмах, кроме тех, где специально выращивается рыба.
Ранее стало известно, что Росрыболовство разрабатывает шесть проектов, которые регламентируют полномочия региональных властей в области ограничения на вылов рыбы.
Закон также предусматривает введение суточной нормы вылова в каждом регионе России.
Например, в Москве и Подмосковье в день разрешено будет вылавливать три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков общим весом не более 5 кг.