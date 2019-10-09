Эксперт оценил идею поощрять водителей за сообщения о нарушителях ПДД

Автоэксперт Вячеслав Субботин оценил идею депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова разработать систему поощрения водителей за сообщения о нарушителях правил дорожного движения.

«В России такой практики нет, впрочем, её нет и во многих других странах. Она присутствует, скажем, в Германии (у них такой склад, порядок), а вот во Франции и Бельгии отсутствует. Люди друг на друга не жалуются», — считает эксперт.

По его словам, безопасность дорожного движения определяют компетентные ведомства, формирующие дорожную инфраструктуру.

«На безопасность движения это (предложение. — RT) никак не повлияет, повлияют другие факторы, прежде всего инфраструктура дорог... Нужно разделять дороги между собой, встречные полосы, нужно оборудовать обочины, стоянки, пешеходные переходы», — объяснил специалист.

При этом он напомнил, что есть множество положений ПДД, нарушение которых нельзя зафиксировать традиционными методами контроля соблюдения правил.

«Абсолютно все нарушения невозможно запечатлеть: как можно увидеть, пристёгнут ребёнок или нет? Есть страховка в автомобиле или нет? Таких правил полно. Есть особо важные правила и нарушения, которые нужно фиксировать», — заключил Субботин.

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением «внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе».