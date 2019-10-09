В России предложили поощрять водителей за сообщения о нарушителях ПДД

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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил МВД разработать систему поощрения водителей за сообщения о нарушителях правил дорожного движения.
В России предложили поощрять водителей за сообщения о нарушителях ПДД
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«Прошу вас оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе», — приводит РИА Новости его заявление.

По мнению Петрова, системы видеофиксации нарушений снизили число нарушений ПДД, однако не решили проблему. 

Согласно инициативе депутата, если водитель сообщил о нарушении ПДД другим автовладельцем, то он может рассчитывать, что «часть штрафа нарушителя пойдёт на погашение транспортного или иного налога заявителя».

В сентябре правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

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