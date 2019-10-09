В России предложили поощрять водителей за сообщения о нарушителях ПДД

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил МВД разработать систему поощрения водителей за сообщения о нарушителях правил дорожного движения.

«Прошу вас оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе», — приводит РИА Новости его заявление.

По мнению Петрова, системы видеофиксации нарушений снизили число нарушений ПДД, однако не решили проблему.

Согласно инициативе депутата, если водитель сообщил о нарушении ПДД другим автовладельцем, то он может рассчитывать, что «часть штрафа нарушителя пойдёт на погашение транспортного или иного налога заявителя».

В сентябре правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.