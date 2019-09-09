В России могут открыть учебные центры ПДД для школьников

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Заместитель начальника ГИБДД России Олег Понарьин в беседе с ФАН заявил, что в стране могут открыть учебные центры ПДД для школьников.
В России могут открыть учебные центры ПДД для школьников
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Мы протестировали уже в 39 регионах, проект оказался успешным. Мы хотим задействовать в них большое количество детей. Речь идёт о школьном возрасте — начиная с первого класса», — заявил он.

По его словам, в этих центрах проходят не только теоретические, но и практические занятия. Предусмотрены, например, автомобильные городки.

Ранее URA.RU сообщало, что девятилетний житель Свердловской области поехал в школу на автомобиле отца.

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