В России могут открыть учебные центры ПДД для школьников

Заместитель начальника ГИБДД России Олег Понарьин в беседе с ФАН заявил, что в стране могут открыть учебные центры ПДД для школьников.

«Мы протестировали уже в 39 регионах, проект оказался успешным. Мы хотим задействовать в них большое количество детей. Речь идёт о школьном возрасте — начиная с первого класса», — заявил он.

По его словам, в этих центрах проходят не только теоретические, но и практические занятия. Предусмотрены, например, автомобильные городки.

Ранее URA.RU сообщало, что девятилетний житель Свердловской области поехал в школу на автомобиле отца.