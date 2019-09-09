В России могут открыть учебные центры ПДД для школьников
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- РИА Новости
«Мы протестировали уже в 39 регионах, проект оказался успешным. Мы хотим задействовать в них большое количество детей. Речь идёт о школьном возрасте — начиная с первого класса», — заявил он.
По его словам, в этих центрах проходят не только теоретические, но и практические занятия. Предусмотрены, например, автомобильные городки.
Ранее URA.RU сообщало, что девятилетний житель Свердловской области поехал в школу на автомобиле отца.