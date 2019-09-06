Девятилетний житель Свердловской области поехал в школу на автомобиле отца
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«Выезжая с парковки около дома №53 на улице Окунева, водитель Lada врезался в Mitsubishi. Иномарка под управлением 32-летней женщины двигалась в сторону улицы Энтузиастов», — заявили в отделении пропаганды УГИБДД Нижнего Тагила.
Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулём отечественной машины находился несовершеннолетний. В результате столкновения он получил ушиб носа.
Отвечать за его действия будут родители.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на трассе М2 «Крым» нашли 10-летнюю девочку, отправившуюся на велосипеде в Брянск.