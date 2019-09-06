Девятилетний житель Свердловской области поехал в школу на автомобиле отца

Короткая ссылка
Девятилетний житель Свердловской области взял у отца ключи от автомобиля Lada Priora и поехал в школу, сообщает URA.RU.
Девятилетний житель Свердловской области поехал в школу на автомобиле отца
  • © ГИБДД Нижний Тагил

«Выезжая с парковки около дома №53 на улице Окунева, водитель Lada врезался в Mitsubishi. Иномарка под управлением 32-летней женщины двигалась в сторону улицы Энтузиастов», — заявили в отделении пропаганды УГИБДД Нижнего Тагила.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулём отечественной машины находился несовершеннолетний. В результате столкновения он получил ушиб носа.

Отвечать за его действия будут родители.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на трассе М2 «Крым» нашли 10-летнюю девочку, отправившуюся на велосипеде в Брянск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить