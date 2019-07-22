В Подмосковье нашли девочку, отправившуюся на велосипеде в Брянск
- РИА Новости
Ребёнка заметили сотрудники ДПС во время патрулирования. Девочка ехала по обочине в сторону Москвы.
«Остановившись, полицейские выяснили, что ей 10 лет, она проживает в Подольске и едет к бабушке в Брянск. Автоинспекторы угостили девочку чаем в патрульном автомобиле», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В это же время мать ребёнка заявила в правоохранительные органы о пропаже дочери. Через 15 минут после того, как девочку нашли сотрудники полиции, её передали семье.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели семилетней девочки, катавшейся на велосипеде и упавшей с обрыва.