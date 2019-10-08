Рошаль отметил уникальность Национальной медицинской палаты

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Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в разговоре с RT заявил, что Национальная медицинская палата является крупнейшим объединением России.
Рошаль отметил уникальность Национальной медицинской палаты
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Сейчас проходит седьмой съезд Национальной медицинской палаты — это крупнейшее врачебное объединение страны от Чукотки до Калининграда… Такой организации в России больше нет, но важно не то, что существует организация, а то, что она делает», — сказал он.

По словам Рошаля, фактически Национальная медицинская палата «участвует в революции в профессиональном направлении врачей».

«Наша цель — сделать так, чтобы в России было больше квалифицированных врачей и чтобы каждый человек, который пришёл в поликлинику или в больницу, получил качественное лечение. И чтобы уровень квалификации врачей был очень высокий», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей займёт не менее двух лет.

Кроме того, для его осуществления необходимо выделение дополнительных средств из бюджета.

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