В павильонах «Здоровая Москва» прошли обследование 430 тысяч человек

В павильонах «Здоровая Москва» прошли обследование 430 тыс. человек с 3 июня по 6 октября, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на департамент здравоохранения.

Приём пациентов вели ежедневно, без перерывов и выходных. В павильонах работали 190 врачей отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник.

На диспансеризацию по расширенному стандарту требовался час.

«Результаты превзошли все ожидания: павильоны привлекли москвичей, которые не ходили в поликлиники, в парки пришло на 15% больше москвичей трудоспособного возраста», — заявил глава департамента Алексей Хрипун.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 202 тыс. жителей Московской области прикрепились к поликлиникам онлайн в 2019 году.